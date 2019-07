Bald im "Sommerhaus der Stars" Kampf gegen Drogensucht: Menowin Fröhlich redet Klartext

"Eine Sucht, die kann man nicht wegtherapieren"

"Ich war kein leichter Mensch und ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt, das unsere Beziehung kaputt machen könnte. Wir sind durch die härtesten Zeiten gegangen und ich hätte auch nicht gedacht, dass meine Frau so stark ist", sagt Fröhlich. "Ohne sie wäre ich nicht das, was ich jetzt bin." Senay Ak habe ihm die Kraft zum Durchhalten gegeben: "Sie hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich in meinem Leben wirklich was verändern kann." Das Paar hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.