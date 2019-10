Zum Stammhaus am Giesinger Berg entsteht gerade auf über 3.500 Quadratmetern Fläche eine hochmoderne Braustätte im Industriegebiet an der Detmoldstraße: Die 11,50 Meter hohen Hallen stehen schon: für Sudhaus, Gärhaus mit Lagertanks aus Edelstahl, Füllanlage und das Bierlager mit Frostschutzheizung sind auf der grünen Wiese errichtet worden. Der L-förmige Bau steht. Innen sind die Flieseneger gerade fertig geworden. In den nächsten Wochen kommen die Kessel und die Flaschenwaschanlage mit Abfüll-, Ettiketier- und Verpackungband.