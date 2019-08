Bald bei Apple TV+ Erster Teaser zur Serie "The Morning Show" mit Witherspoon und Aniston

Starttermin noch unbekannt

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Nestor Carbonell (51, "Bates Motel", "Lost"), Mark Duplass (42, "The Mindy Project", "The League"), Gugu Mbatha-Raw (36) und Billy Crudup (51). Das Format basiert auf dem Buch "Top of The Morning" des CNN-Reporters Brian Stelter. Apple hat bereits zwei Staffeln à 10 Folgen bestellt. Die Eigenproduktion wird bei der angekündigten Videoplattform Apple TV+ erscheinen.