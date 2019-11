Skigebiet Brauneck

Neues aus Lenggries: Am Brauneck geht die Schrödelsteinbahn in Betrieb.

Der Sechser-Sessellift ersetzt den bisherigen Zweisitzer-Lift von 1976 und bietet zeitgemäßen Komfort in Form von Wetterschutzhauben und Sitzheizungen.

Und er bietet ein besonderes Extra für kleine Skifahrerinnen und Skifahrer: Das Förderband ist höhenverstellbar und soll Kindern einen sicheren Einstieg in den Lift ermöglichen.

Laut Auskunft des Verbunds Alpen plus kann die neue Bahn 2400 Personen in der Stunde befördern. Dadurch soll sich das Warten zwischen Bayern- und Florihang verkürzen. Außerdem neu: Die Beschneiung wird auf die Abfahrten im Finstermünzkessel erweitert, das Wasser für den Schnee kommt aus dem 2012 erbauten Speichersee am Garland.

Besondere Veranstaltungen:

Die Snowboardschule veranstaltet am 7./8. März den "Burning Boots Banked Slalom", der Kindern und Erwachsenen Fähigkeiten und Freude rund ums Snowboard vermitteln soll.

Skigebiet Sudelfeld

Ein Herzstück des Skiparadieses Sudelfeld ist die seit der Saison 2015/16 in Betrieb genommene Actionwelt mit Snowpark und Freeridecross, auch eine neue 8er-Sesselbahn am Sudelfeldkopf gibt es seit Dezember 2017.

Besondere Veranstaltungen:

Die Saison-Eröffnung ist (je nach Wetter) am 15. Dezember geplant, Kinder fahren an diesem Tag frei. Schneespaß für Vier- bis Zwölfjährige gibt es beim "Kids on Snow"-Tag am 2. Februar. Einen Blick hinter die Kulissen mit der Vorstellung von Neuheiten gibt es für Interessierte am Sudelfeld am 21. März.

Skigebiet Wallberg

Zu den längsten Naturrodelbahnen gehört die am Wallberg, 6,5 Kilometer ist sie lang und nicht für Kleinkinder geeignet. Für die anspruchsvolle Abfahrt sind festes Schuhwerk, Winterkleidung und ein Helm zu empfehlen, Rodel können ausgeliehen werden. Wie Alpen plus weiter mitteilt, haben Schlittenfahrer am Wallberg auch die Chance, die Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Rennrodeln, Natalie Geisenberger, zu treffen. Sie ist auch Werbepartnerin der Wallbergbahn.

Freerider, Tiefschnee-Fans und Tourengeher finden in der dortigen Route über den Erlen- und Glaslhang eine anspruchsvolle Abfahrt, die nur Erfahrenen empfohlen wird.