München - Nach den regnerischen vergangenen Tagen waren die dunklen Wolken über dem Audi Dome verschwunden. Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen entschied sich Daniele Baiesi, die Presserunde, zu der der Sportdirektor des FC Bayern Basketball am Dienstagvormittag eingeladen hatte, spontan von der Business Lounge der Halle ins Freie und in den direkt benachbarten Biergarten zu verlegen. In Zeiten der Corona-Krise konnte er dort ungestört und natürlich auch unter Einhaltung der notwendigen Abstandsregeln seine Analyse des verpatzten Meisterturniers präsentieren.