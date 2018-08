"Aufgrund der Komplexität dieser Untersuchungen sind Ergebnisse nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2019 zu erwarten", heißt es auf AZ-Anfrage aus dem Verkehrsministerium. Die Verkehrsministerin selbst, Ilse Aigner (CSU), denkt unterdessen schon über weitere Infrastrukturprojekte für München nach (siehe Kasten). Vorstellen kann sie sich auch eine Magnetschwebebahn.

So denkt Aigner über Magnetschwebebahn und Seilbahn

"Es ist offensichtlich, dass wir in Richtung Flughafen Kapazitäts-Engpässe haben", sagt Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) im Gespräch mit der AZ. Deswegen müsse man alle Möglichkeiten in Erwägung ziehen – "auch solche, an die wir bisher noch nicht gedacht haben".

Derzeit prüfe man in München den Bau einer Seilbahn über dem Frankfurter Ring. "Wir sehen uns aber auch neue Technologien an, die in Bayern entwickelt werden: zum Beispiel eine Magnetschwebebahn, kein Transrapid, oder – wie man auch sagen könnte: eine S-Bahn ohne Geräusch, die als Zubringer zum Flughafen eingesetzt werden könnte. Das werden wir offen prüfen", so Aigner weiter.

Der Vorteil daran: Die Menschen wollten vor dem Lärm der S-Bahn geschützt werden, etwa mit Lärmschutzwänden. „Die braucht man bei einer Magnetschwebebahn aber nicht.“ Den weiteren Streckenverlauf bis Landshut müsse man sich dann noch einmal genau ansehen.