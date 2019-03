Viele Köche, in diesem Fall der Bund und die Länder, verderben bei der DB AG den Brei, findet Holznagel, der noch einen weiteren Wermutstropfen in der nur halbherzig gekochten Privatisierungssuppe findet. Auf der Schiene, so der Steuerzahlerpräsident, finde nur ein eingeschränkter Wettbewerb statt. Viele Reisende stiegen so auf Bus oder Flugzeug um. Alternativen, die laut Holznagel "ohne Staat hervorragend funktionieren".