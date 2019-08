WM 2018: Perisic legt 72,5 Kilometer Laufstrecke zurück

Was wohl eher auf den Charakter des Kroaten schließen lässt, ist dieses Foto von Michael Jordan, das er geteilt hat und das mit folgendem Text versehen ist: "Ich hatte mehr als 9.000 Fehlwürfe in meiner Karriere, habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal sollte ich den letzten Wurf treffen – und habe versagt. In meinem ganzen Leben bin ich immer wieder gescheitert. Genau deshalb war ich so erfolgreich." Geteilt hat den Beitrag sein leidgeplagter Landsmann Ivan Klasnic, noch so ein Kämpfer vor dem Herrn.