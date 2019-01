Auf der Schwanthalerhöhe tut sich einiges

Eines ist besonders am Neubau: Auf den Dächern wird es begrünte Terrassenflächen geben. Ob die dann öffentlich nutzbar werden, ist noch offen. So oder so, das Projekt, das von den Architekten Allmann Sattler Wappner entworfen wurde, sieht schick aus: Wir erwarten uns "durch den Neubau eine architektonische Aufwertung dieser prominenten Ecke", so die Hausbau.