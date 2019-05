BAFTA-Fernsehpreis 2019 "Mein Fels": Benedict Cumberbatch dankt Ehefrau in emotionaler Rede

Benedict Cumberbatch (42, "Doctor Strange") hat am Sonntagabend den britischen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Schauspieler" gewonnen. Eine große Ehre für den Charakterdarsteller. Schließlich war Cumberbatch in der Vergangenheit bereits mehrfach für die begehrte Auszeichnung nominiert, konnte den Preis aber bisher nie mit nach Hause nehmen.