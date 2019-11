Badezimmer-Unfall Designer Wolfgang Joop liegt im Krankenhaus

Diesen Tag hatte sich Designer Wolfgang Joop (74) sicher ganz anders vorgestellt. Nachdem er im Badezimmer ausgerutscht war, musste er am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die "Schweizer Illustrierte" unter Berufung auf seinen Ehemann Edwin Lemberg (60) weiter meldet, handelte es sich bei der Verletzung "um einen sogenannten Verrenkungsbruch am Bein, welcher operativ behandelt werden musste".