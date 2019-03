Badespaß am Strand Prinz Charles und Camilla lassen es sich in der Karibik gut gehen

Tour endet am 27. März

Nach dem Badespaß stehen für Prinz Charles und seine Camilla noch weitere Stationen auf ihrer Reiseroute an. Zu Beginn ihrer Tour wurden sie in St. Lucia vom Generalgouverneur und dem Premierminister in Empfang genommen. Daraufhin folgte der Besuch auf Barbados, bei dem Charles die älteste Synagoge in der westlichen Hemisphäre besichtigte. Darüber hinaus begutachteet der Prinz die Arbeit seiner Wohltätigkeitsorganisation "The Prince's Trust International", für die er kürzlich Lionel Richie als Botschafter auserkoren hat.