Badelatschen und Co. sind Trend XXL-Puffärmel und Adiletten: Das trägt die Braut 2020

First things first: Das Kleid ist wohl das allerwichtigste. Doch was soll es sein? Eine Prinzessinnenrobe in Ivory? Eine H-Linie mit Spitze? Oder doch eher das verträumte Vintage-Kleid mit Blütenkranz? Auf der New Yorker Bridal Fashion Week zeichnete sich ein klares Comeback der 80er ab. Auf der Show von Theia Bridal liefen Models mit XXL-Puffärmeln über den Laufsteg. Die Designer kombinierten sie mit Off-Shoulder-Silhouetten und verliehen den Outfits mit floralen Mustern einen romantischen Touch, der dem 80er-Look einen neuen Dreh gab.