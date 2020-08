Zwischen November 2010 und Februar 2011 sollen beide zudem in einem schneebedeckten Wald miteinander intim gewesen sein. Beides sieht auch das Schöffengericht als erwiesen an. Simon fordert für den Angeklagten wegen Kindesmissbrauchs in zwei Fällen eineinhalb Jahre Haft ohne Bewährung.

Beschuldigter Kaplan: "Es hat mich innerlich zerrissen"

Die Verteidigung plädiert auf Freispruch, denn erwiesen sind die sexuellen Handlungen ihrer Ansicht nach nicht. Eine Angehörige der jungen Frau, eine frühere Lehrerin und eine damalige Gemeindemitarbeiterin - sie alle erzählen vor Gericht, sie hätten von der intensiven Beziehung der Schülerin zu dem Kaplan gewusst, etwa durch Mitschüler.

"Er hat einen netten Eindruck gemacht", sagt die Mutter der 22-Jährigen. "Ich habe nie gesehen, dass sie sich zu nahe gekommen sind." Befürchtungen, der Mann könne bei dem Mädchen zu weit gehen, hat es nach Aussagen der Frauen gegeben - stichhaltige Beweise nicht. Der Pfarrer will dem Gericht keine Details zu den damaligen Ereignissen preisgeben.

Den Vorwurf des Kindesmissbrauchs weist er schon bei seiner polizeilichen Befragung im Frühjahr 2019 von sich. Eine sexuelle Beziehung will er mit dem Opfer erst nach dessen 18. Geburtstag gehabt haben, im Geheimen. Im Februar 2019 dann der Bruch seinerseits. "Es hat mich innerlich zerrissen", erklärt der Geistliche mit Blick auf das Zölibat.

Ihm ist bis zur Klärung des Sachverhaltes die Ausübung des priesterlichen Dienstes durch den Würzburger Bischof Franz Jung verboten. Ob er sein Priesteramt dauerhaft abgeben muss, wird die Kirche entscheiden. Derzeit laufen noch Voruntersuchungen - das letzte Wort hat der Papst.

Lesen Sie auch: Kindesmissbrauch - Unionspolitiker fordert weitere Maßnahmen