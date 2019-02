Die Vorgeschichte: Bei Ermittlungen hätten Rauschgiftfahnder der Kripo Rosenheim ein Paket mit 250 Gramm Amphetamin sichergestellt. Die Postsendung sollte vor Kurzem an eine Postadresse in Bad Aibling gehen, so die Beamten. Bestimmt gewesen seien die Drogen nach bisherigen Erkenntnissen für einen 36-Jährigen aus Bad Aibling, der bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten sei.