Bachelor in Paradise, ... TV-Tipps am Dienstag

Bei "Bachelor in Paradise" (RTL) bekommen ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten eine zweite Chance auf die große Liebe. Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) gerät mit ihrer Chefin aneinander und der Partylöwe Britt mausert sich in "The Green Hornet" (kabel eins) zum Verbrecherjäger.