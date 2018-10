"Ich freue mich schon sehr"

Doch 2018 wird die 30-Jährige bei der "Victoria's Secret Fashion Show" wieder auf den Laufsteg rocken. Ihr Engel-Comeback verriet sie in der Talkshow "Watch What Happens Live!" mit Andy Cohen (50). "Weißt du was? Ich komme dieses Jahr zurück. Ich habe zwei Jahre verpasst", lüftete Prinsloo das Geheimnis, "Ich freue mich schon sehr, dieses Jahr laufen zu dürfen". Den kurzen Video-Clip veröffentlichte das Model auch auf ihrem Instagram-Account und kommentierte es mit den Worten: "Ja, es ist offiziell".