Babyname noch unbekannt "Alles was zählt"-Star Igor Dolgatschew ist erneut Papa geworden

Igor Dolgatschew (36) hat in der turbulenten Coronavirus-Zeit eine freudige Nachricht mit seinen Fans geteilt: Der Star aus der RTL-Serie "Alles was zählt" ist erneut Vater geworden. Er veröffentlichte auf Instagram einen ersten Schnappschuss seiner Tochter und schrieb dazu: "Die kleine Zaubermaus ist endlich da!!!" Der Wonneproppen schlummert auf dem Foto in einem kuscheligen Teddyfell-Strampler vor sich hin. Den genauen Geburtstermin oder den Babynamen verriet Dolgatschew nicht.