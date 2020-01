Dustin angelte sich Lena

Wie Lena ist Dustin ein echter Naturbursche: Mit nur drei Jahren hielt der gebürtige Berliner zum ersten Mal eine Angeln in der Hand, auf Instagram teilt er immer wieder Bilder, die ihn in atemberaubenden Naturkulissen bei seiner großen Leidenschaft zeigen. Als professioneller Angler gewann er außerdem einige Wettbewerbe: den YouTube Predator Cup und den World Predator Classic. 2018 gründete Dustin, der als Sohn einer Biologie-Lehrerin in Berlin aufwuchs, außerdem seine eigene Angelmarke "Nays", die Gummiköder zum Angeln herstellt.