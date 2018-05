Babybauch-Bilder zum Beweis Josh Brolin: Erstes Kind mit dritter Ehefrau ist unterwegs

Mit Kathryn Boyd ist Josh Brolin seit 2016 in dritter Ehe verheiratet. Die Ehe davor mit Schauspielerin Diane Lane (53) hielt von 2004 bis 2013. Mit Schauspielerin Alice Adair ging er 1988 zum ersten Mal den Bund der Ehe ein. Geschieden wurden sie 1994, in dem Jahr also, in dem auch Tochter Eden Brolin (24) zur Welt kam. Der gemeinsame Sohn Trevor Brolin (29) war da schon etwas älter.