"Baby2Baby"-Gala in Kalifornien Kate Hudson glänzt in Gold für den guten Zweck

Für den guten Zweck macht sie sich gerne schick: "Fremd Fischen"-Schauspielerin Kate Hudson (40) zog am Samstag (9. November) in Culver City, Kalifornien in einem Traum in Gold alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Danny Fujikawa (33) flanierte sie bei der alljährlichen "Baby2Baby"-Wohltätigskeitsgala über den schwarzen Teppich. Bei dem Event werden Spenden für Kinder gesammelt, die in Armut leben.