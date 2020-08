Baby von Tochter und Chris Pratt ist da Arnold Schwarzenegger ist zum ersten Mal Opa geworden

Jetzt ist auch Arnold Schwarzenegger (73) ein echter Großvater: Wie "Entertainment Tonight" auf seiner Webseite berichtet, brachte seine Tochter Katherine Schwarzenegger (30) das erste gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Chris Pratt (41, "Jurassic World") zur Welt. Das bestätigte ihr Bruder Patrick Schwarzenegger (26) in einem kurzen Videobeitrag. Es gehe allen gut. Eine weitere Quelle berichtete, dass das Auto von Pratt bereits am Freitag vor einem Krankenhaus in Santa Monica in Kalifornien gesichtet wurde. Mehr Infos sind bislang noch nicht bekannt.