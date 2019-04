Das Schloss besichtigen, die Tages-Ausstellung "From Venice to New York" des weltbekannten 3D-Pop-Art-Künstlers Charles Fazzino im Orangeriesaal bewundern (bis zu 35.000 Euro pro Exponat), sich in einer Original Venezianischen Gondel über den Kanal schippern lassen, im Palmenhaus outside einen Cappuccino genießen, den Hund Gassi führen oder einfach nur spazieren gehen: Beim schönen Wetter zuletzt war der Nymphenburger Schlosspark mal wieder ein mega-beliebtes Ausflugsziel.