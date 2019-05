Baby Nummer zwei ist da "The Walking Dead"-Star Steven Yeun ist wieder Papa geworden

Der ehemalige "The Walking Dead"-Darsteller Steve Yeun (35) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Joana Pak (32) postete am Dienstag in ihrer Instagram-Story zwei Fotos des neugeborenen Babys. Auf dem einen Schnappschuss sieht man sie gemeinsam mit dem Neugeborenen im Krankenhausbett liegen, auf dem zweiten liegt das Kind alleine auf einem Berg aus Decken.