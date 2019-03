Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made For Walkin'") erwartet ihr drittes Kind. Wann genau sie ihre Tochter endlich in den Armen halten kann, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Beim Anblick ihres XXL-Babybauchs scheint für viele Fans jedoch klar zu sein: Lange kann es nicht mehr dauern. Der Bauch der baldigen Dreifachmutter ist riesig.