Baby kommt im Juli 2020 "Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson wird Vater

Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita haben im Juli 2013 in New York geheiratet. Für beide ist es das erste Kind. Vor der Geburt steht Ferguson ein Abschied bevor. Nach elf Staffeln ist Schluss mit "Modern Family". Das Finale der Comedyserie, in der er seit Folge eins als Mitchell "Mitch" Pritchett zu sehen ist, wird in den USA am 8. April 2020 ausgestrahlt.