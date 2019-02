Mutter des Buben wurde noch am Wochenende ermittelt

Die Polizei konnte noch am selben Wochenende die Mutter des Buben ermitteln. Sie arbeitete damals als Küchenhilfe in einem Altenheim in der Nähe von Frankfurt. Die 28-Jährige besuchte einen Bekannten in München. Die beiden gingen in einen Biergarten, feierten, anschließend verbrachten sie die Nacht in dessen Wohnung.