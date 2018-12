Babi Christina Engelhardt packt aus Hatte Woody Allen eine geheime Beziehung mit einer Teenagerin?

Sie sei damals von Woody Allen, nachdem sie ihn in einem Restaurant angesprochen und ihre Telefonnummer hinterlassen habe, in sein Penthouse in der Fifth Avenue in New York eingeladen worden. Relativ schnell habe sich daraus eine körperliche Beziehung entwickelt. Doch mit ihren jetzigen Offenbarungen wolle sie nicht in die #MeToo-Kerbe schlagen, so Engelhardt. "Ich greife Woody nicht an", sagt sie. "Es geht nicht darum, diesen Mann zu Fall zu bringen. Ich spreche von meiner Liebesgeschichte. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich bereue nichts."