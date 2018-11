Mühldorf/Rattenkirchen – Am Samstagabend ist auf der B12 München Richtung Mühldorf ein Mann in seinem Auto verbrannt. Der 27-jährige Fahrer des Ford Mustang mit Augsburger Kennzeichen hatte zuvor am sogenannten Bürgerberg vor Rattenkirchen bei einem Überholmanöver auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren, war ins Schleudern geraten und mit der Beifahrerseite frontal in einen Kleintransporter gekracht.