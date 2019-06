Bundesstraße 12 komplett gesperrt

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto in Richtung Albaching unterwegs gewesen, hielt dann am rechten Fahrbahnrand und öffnete auf der Fahrerseite die hintere Tür seines Wagens. Ein nachfolgender Pkw rammte den 78-Jährigen - offensichtlich hatte der 54-Jährige am Steuer des zweiten Autos die Situation zu spät erkannt.