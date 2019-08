Bayernkaserne: "Urbanes Gebiet"

Jetzt, wo klar ist, dass der Autobauer BMW wirklich wegzieht, wird das Projekt auf und an der ehemaligen Bayernkaserne realer denn je. Bis 2030 sollen in dem Neubaugebiet 15.000 Menschen leben. 48 Hektar ist das Planungsgebiet auf dem ehemaligen Militärgelände in Freimann und den Gewerbeflächen an der Heidemannstraße groß. Neben 5.500 Wohnungen sollen Kindertagesstätten, Schulen, soziale Einrichtungen und Geschäfte entstehen. Hinzu kommen öffentliche und private Freiflächen: ein Stadtpark, zwei Grünflächen im Norden und Süden, gemeinschaftliche Dachgärten und Innenhöfe.