Altstadt - Es war kein weiter Umzug, aber ein spektakulärer. Für einen gastronomischen Paukenschlag sorgte vor einigen Monaten die Nachricht, dass der Andechser am Dom nach einem knappen Vierteljahrhundert schließen muss – in das Traditionslokal kommt, so wollte es der Hausbesitzer und Immobilien-Tycoon August Baron von Finck, eine FC- Bayern-Erlebniswelt mit Hotel.