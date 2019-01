Am Rande des Bayern-Trainingslagers in Doha hat sich die AZ vor Ort umgesehen – und umgehört: Am Mittwoch gab Nasser Al Khater, der Vize-Chef des WM-Organisationskomitees, Auskunft über den Stand der Vorbereitungen. Ob Stadien, Infrastruktur oder Menschenrechte: So weit ist Katar schon mit Blick auf die WM.