Auch Stuttgart und Wuppertal planen eine Seilbahn

Die Städte Stuttgart und Wuppertal seien bereits in dieser Phase, sagt Augustin Kröll von der Seilbahn-Firma Leitner in Sterzing (Südtirol) – die zweite Station der Ministerin. Das Unternehmen ist neben Doppelmayr ein weiterer Riese in der Seilbahn-Branche. Der Seilbahn-Bau sei wesentlich günstiger als der anderer Transportmittel: "Eine Seilbahn kostet maximal halb so viel wie der Bau einer Straßenbahn und höchstens ein Zehntel von einer U-Bahn", so Verkaufsleiter Michael Tanzer. Weiterer Vorteil: Die strombetriebene Bahn ist quasi emissionsfrei und geräuscharm.

Die Münchner Idee sorgte auch andernorts für Inspiration, beispielsweise im Landkreis Dachau. Auch Nürnberg, Würzburg oder Passau beschäftigen sich bereits damit, teilte das zuständige Referat im Verkehrsministerium mit.

Bei Stadtbewohnern kommen die Seilbahnen offenbar auch recht gut an: In Koblenz beispielsweise wollten die Bewohner eine ursprünglich nur für die Bundesgartenschau 2010 geplante Bahn unbedingt behalten.

Nun zählt die Seilbahn zum öffentlichen Nahverkehr – und feierte 2015 bereits die zehnmillionste Fahrt.