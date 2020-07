Versicherungen mit ihrem großen Anteil an Verwaltungstätigkeiten tun sich leichter, Arbeitsleistung auszulagern. Das gilt auch für den weltgrößten Rückversicherer Munich Re. Maximal die Hälfte der Mitarbeiter der Münchener Konzernzentrale seien derzeit im Büro, so das Unternehmen. Ganz auf die Präsenz der Mitarbeiter verzichten will man aber bei der Munich Re aber nicht. Die Quote werde schrittweise erhöht, um eine "geregelte Rückkehr ins Büro sicherzustellen".