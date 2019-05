Stolze Preise beim TSV 1860

Es sind stolze Preise, die in Giesing aufgerufen werden! Zur Einordnung: Eine Dauerkartenbesitzer aus der Westkurve zahlt in der kommenden Saison insgesamt 245 Euro. Für Dritte Liga. Und nicht überdacht. Zum Vergleich: Die teuerste Stehplatzdauerkarte in der Bundesliga kostete in der Saison 2018/19 genau 215 Euro - beim VfB Stuttgart. Die meisten Bundesliga-Klubs lagen sogar zwischen 150 und 200 Euro.