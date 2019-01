"1860 braucht einen Präsidenten, der die Kräfte bündelt und sich aktiv für ein Miteinander in allen Gremien des Vereins einsetzt", ließ sich der in München geborene Grieche kürzlich in einer Pressemitteilung zitieren, er sehe "in der Überwindung des Lagerdenkens bei 1860 meine größte Herausforderung".