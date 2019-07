AZ trifft ihn zum Interview Ahoi, Til! Schweiger wird jetzt Reeder

Schweiger, das Auge. Ganz nach dem sehr eigenen, gemütlich-cleanen Look seiner Kinohits hat er vor einiger Zeit Barefoot Living gegründet. Eine Art Ikea-Konkurrenz. Online kann man bei Tils Lifestyle-Firma Bettwäsche, Möbel, Kochtöpfe und so ziemlich alles andere einkaufen, um dann wie in einem herzerwärmenden Til-Schweiger-Film zu leben. Ist ein Boot mit Platz für 600 Passagiere der nächste Schritt in Richtung Multi-Unternehmer?