Günther Klum behält bei GNTM die Fäden in der Hand

Das hört sich nicht nach einem Konflikt in der Klum Familie an! Die besten Kandidatinnen werden auch weiterhin bei Günther Klums Modelagentur "ONEeins fab Management" unter Vertrag genommen. Die Casting-Sendung und ihre Relevanz vor allem in der Modebranche stehen häufig in der Kritik. Er sieht in ihr aber weiterhin Potenzial für alle Beteiligten: "So viele sind durch GNTM berühmt geworden: Bruce Darnell, Gorge Gonzalez und auch Wolfgang Joop, der noch einmal einen Push bekommen hat. GNTM ist ein Erfolgsmodell."