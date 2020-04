Schick gemacht für die eigene Verkostung

Da nur selten etwas Besonderes passiert dieser Tage, schminke ich mich, ziehe ein Kleidchen an und mache es mir mit meinem Weinpaket und dem Büchlein auf der Chaiselongue bequem. Ob ich wohl schon ein Gläschen Wein trinken kann, während ich lese? Ich beschließe, dass das im Rahmen meiner Weinverkostung möglich ist. Ich errate beim Quiz erfolgreich, wie Rotwein hergestellt wird, lese danach die Begriffserklärungen und vertiefe mich in die Ausführungen, wie man mit Rotwein umgeht. Mein Wein hat Zimmertemperatur, nicht ideal, aber so wird er in meinen heiligen Hallen stets getrunken und ich stelle fest, dass mein Kämmerle als Weinlager sonst sehr gut geeignet ist. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil der Wein schnell wegkommt.