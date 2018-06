Der Tipp ohne Chemie: Erst ein Päckchen Backpulver in den Abfluss schütten, eine Flasche Essig hinterher. Das Ganze zehn Minuten stehen lassen und derweil drei Liter Wasser erhitzen. Das heiße Wasser in den Abfluss gießen – so reagieren Essig und Backpulver noch intensiver, so Helpling.