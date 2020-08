Widenmayerstraße: Prunkvolle Häuser aus der Gründerzeit

An der Widenmayerstraße selbst stehen reich verzierte Gründerzeit-Bauten, um die Jahre 1893/1894 entstanden, als die Kaimauer gebaut und das Isarufer befestigt worden war. Dazwischen stehen aber auch neuere Gebäude an Stelle der während des Zweiten Weltkrieg zerstörten Häuser. Zumindest in der Höhe wurden diese der vorhandenen Bebauung angepasst.