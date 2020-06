Schöne Hinterhöfe in Haidhausen

Ein Stück weiter, auf der rechten Seite befinden sich alte, zweistöckige Häuschen, erbaut Anfang des 19. Jahrhunderts. Südländisch wirken sie, Wein rankt an der Hauswand entlang. Sogar eine alte Höhenmarke ist an einer Wand angebracht. Man schaut in schöne Hinterhöfe: Eine ansprechende alte Ladenfassade aus Holz entdecke ich vor der Genuss-Werkstatt, eine Lichtgalerie, gehe vorbei an Mr. Baker’s Coffee House und dem Café am Wiener Platz. Dort endet die Straße.