Von Elton Johns Hut bis zur "Axt" von Kiss

Sechs Nummerntafeln kann ich Ihnen heute exklusiv zeigen, über die besagte App "Rockmuseum" können Sie damit eine komplette Führung erleben. Ich treffe Digital-Führer Herbi Hauke an dem Ort, an dem seine große Sammlung lagert. Er sortiert gerade Exponate für die Beatles-Ausstellung "A Day in the Life" die ab 24. Juni in der Pasinger Fabrik beginnt. Warum genau an diesem Tag? Weil vor 54 Jahren am 24. Juni 1966 die berühmten Beatles live in München gespielt haben.