Hasenbergl - Ich bin zwar schon oft mit dem Auto auf der Ingolstädter Straße an der Panzerwiese vorbeigesaust, erinnere mich auch noch an die Kasernen der Bundeswehr und die langbeinigen Damen in knappen Bikinis, die Anfang der 80er, bei damals noch niedrigem Bewuchs, an ihren Wohnmobilen standen und auf Kundschaft warteten. Aber mehr als eine Wiese habe ich aus dem Auto heraus eigentlich nicht gesehen.