Altstadt - Als Hausnummer 1 würde man doch sicher die Namensgeberin, nämlich die Münchner Stadtsparkasse in der gleichnamigen Straße erwarten. Doch weit gefehlt. Die Nummer 1 hat in dieser außergewöhnlich gut erhaltenen Altstadt-Straße das "Weinhaus Schneider". Der wunderschöne Altbau der Stadtsparkasse gegenüber, mit dem silbernen Löwen am Eingang, hat die Nummer 2.