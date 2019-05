Schon Liza Minnelli tanzte hier in "Cabaret"

So ganz abwegig ist der Gedanke gar nicht, denn häufig wird die Bibliothek für Filmaufnahmen angefragt. So tanzte schon Liza Minnelli in "Cabaret" eine der Wendeltreppen hinab und auch für "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen" wurde hier tagelang gedreht, erzählt mir Hanne Riehm, die Leiterin der Bibliothek.