Es ist der Berg, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Überall Warnschilder an den mit schweren Eisendeckeln verschlossenen Schächten, in denen sich auch heute noch Deponiegase sammeln. Erinnern Sie sich doch an die vielen Feuerstellen früher auf dem Berg, als hier die Faulgase abgefackelt wurden. Zu sehen, wenn man nachts auf der A9 fuhr. Und zu riechen gab’s auch einiges, wenn die Faulgase aus Großlappen herüberwehten.