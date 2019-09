Aber manchmal muss man bloß über eine Brücke gehen und ist inmitten eines grünen, von der Isar umspülten Dschungels. So die Schwindinsel. Zu erreichen ist sie einfach über die Maximiliansbrücke, am Bürgermeister-Erhardt-Brunnen vorbei, und schon ist man drüben. Durch das Grün der Bäume hat man einen schönen Blick auf die Brücke und das Maximilianeum. Unten an der Isar die lange Fischtreppe, die es Fischen ermöglicht, stufenweise das Wehr zu überwinden.