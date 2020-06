Ehemalige Baracken: Heute Gärtchen und Rollschuhplatte

Heute leben 20 Nationalitäten in der Siedlung, darunter auch noch Familien ehemaliger Zwangsarbeiter. Ludwigsfeld gilt als Beispiel gelungener Integration. Was mir bei meinem Spaziergang auffiel, war das viele Grün. Schön eingewachsen ist die Siedlung. Alte Obstbäume, aber auch große Baumarten überall. Dschungelgleich an manchen Ecken. Man sieht viel Eigeninitiative. Kleine Gärtchen wurden angelegt.